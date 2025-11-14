ПВО уничтожили 45 БПЛА над Саратовской областью в ходе ночной атаки

В ночь на 14 ноября силы противовоздушной обороны России провели крупномасштабную операцию по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов. Согласно официальным данным, опубликованным Министерством обороны РФ, в сумме было перехвачено и уничтожено 216 вражеских БПЛА.

Над территорией Саратовской области, согласно сводке, было нейтрализовано 45 беспилотников. Этот регион оказался одним из наиболее активных направлений атаки.

Помимо Саратовской области, воздушная угроза была ликвидирована над несколькими другими субъектами страны. Наибольшее количество дронов сбито над Краснодарским краем (66 единиц) и акваторией Черного моря (59 единиц). Значительное число БПЛА перехвачено над Республикой Крым (19) и Волгоградской областью (8).

Также удары были отражены в небе над Ростовской (7), Белгородской (4), Тамбовской (3) и Брянской (2) областями. По одному беспилотнику уничтожено над Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Ранее сообщалось, что мужчину госпитализировали после атаки БПЛА на Новороссийск.