ПВО вечером сбила 57 БПЛА ВСУ, сообщило Минобороны

За вечер субботы, 23 августа, российские средства ПВО сбили 57 украинских беспилотников на территории страны, как сообщили в Министерстве обороны РФ.

В небе над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской и Тамбовской областями, а также над Московским регионом были сбиты 57 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Двадцать третьего августа текущего года в период с 17:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено Республики Чувашия и акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после атаки БПЛА повреждены два окна.