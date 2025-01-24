ПВО ВС России за три часа уничтожили 49 украинских БПЛА над четырьмя регионами

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в течение дня системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали 49 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине, в четырех субъектах страны.

В сообщении уточняется, что в небе над Курской областью были сбиты 37 беспилотных летательных аппаратов, над Брянской областью — семь, над Крымом — четыре, а еще один аппарат был уничтожен над Белгородской областью.

«23 января в период с 19:00 мск до 22:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 23 января ликвидировала четыре беспилотника над территорией Белгородской области.