ПВО за ночь сбила 36 беспилотников над российской территорией

В ночь на субботу, 7 июня, российская противовоздушная оборона нейтрализовала 36 украинских дронов над территорией пяти регионов. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В ночь на 7 июня украинская армия продолжила попытки наносить воздушные удары по территории РФ. Этим атакам успешно противостояла противовоздушная оборона ВС России.

«В период с 00.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Они добавили, что перехват БПЛА происходил над территориями Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей и Московского региона.

Ранее сообщалось, что на протяжении пятницы, 6 июня, над российской территорией сбили 82 украинских дрона. Вражеские беспилотники были ликвидированы в период с 14:30 мск 6 июня до полуночи. Их нейтрализовали над семью регионами, в том числе Москвой и Подмосковьем.