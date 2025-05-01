ПВО за ночь сбила восемь беспилотников ВСУ над российской территорией

На протяжении ночи на 1 мая украинские войска пытались атаковать объекты на территории России. Противовоздушной обороне удалось нейтрализовать восемь БПЛА противника. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В ночь на 1 мая ВСУ продолжали свои попытки наносить террористические удары по территории РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали в микроблоге военные.

Им удалось перехватить по два беспилотника над Белгородской, Владимирской, Воронежской и Курской областями.

За сутки до этого российская ПВО отчиталась о перехвате 34 украинских дронов над собственной территорией. Их нейтрализовали над Курской, Белгородской, Владимирской, Орловской и Брянской областями. В Иванове, Нижнем Новгороде и Ярославле пришлось временно прекращать штатную работу аэропортов для обеспечения безопасности полетов.