На Брянскую область идет массированная атака БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что вечером в понедельник регион атаковали вражеские дроны. Подробности он привел в своем телеграм-канале.

В Брянской области вечером в понедельник жители слышали несколько взрывов. По словам Богомаза, средства ПВО ВС России отражают массированную атаку беспилотников на регион.

Глава Брянской области призвал граждан соблюдать правила безопасности и быть внимательными, а также не снимать и не выкладывать в интернет кадры работы ПВО. Также он напомнил, что к незнакомым и странным предметам нельзя приближаться и об обнаружении таковых следует сообщить по номеру 112.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Казахстан заявил, что все еще ждет ответа Украины по поводу ударов БПЛА по объектам КТК.