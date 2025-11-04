ПВО за три часа сбила над регионами России 26 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны в течение 3,5 часов нейтрализовали 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими территориями. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Телеграм-канале.

В период с 20:00 до 23:30 по московскому времени были ликвидированы беспилотники, принадлежащие украинским вооружённым формированиям.

В Волгоградской области было сбито 13 дронов, в Ростовской области – семь беспилотников, по три дрона были нейтрализованы в небе над Воронежской и Белгородской областями.

Ранее Минобороны сообщило о 98 сбитых беспилотниках в ночь на 1 ноября. Больше всего БПЛА, 45 единиц, было перехвачено над Белгородской областью.