Пытались обмануть пенсионерку: В Мытищах полицейские задержали лжесотрудников водоканала

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД «Мытищинское» задержали тридцатилетнюю женщину и двадцативосьмилетнего мужчину, которые пытались обмануть пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленники, представившись сотрудниками водоканала, под предлогом проверки оборудования зашли в квартиру к 87-летней местной жительнице. Пенсионерка рассказала им, что ей необходимо заменить смеситель. Вместо этого лжесотрудники установили фильтр для очистки воды и дали хозяйке подписать договор об оказанной услуге и потребовали 40 тысяч рублей.

Пожилая женщина ответила, что такой суммы у нее нет, а все деньги хранятся на сберкнижке. Тогда правонарушители предложили ее отвезти в банк, где одна из сотрудниц финансового учреждения заметила сильное волнение потерпевшей и позвонила в полицию.

Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемых в машине, когда они поджидали пенсионерку с денежными средствами. В ходе личного досмотра полицейскими обнаружено и изъято фиктивное удостоверение сотрудника водоканала. В отношении задержанных следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее стало известно, что в Подмосковье будут судить мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве семилетней девочки и ее матери.