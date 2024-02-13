В Подмосковье будут судить мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве семилетней девочки и ее матери

В Подмосковье перед судом предстанет 47-летний житель Тверской области. Он обвиняется в убийстве малолетней девочки и ее матери, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в сентябре 2016 года. Обвиняемый находился в дачном товариществе «Телешово» под Дмитровом с любовницей и ее семилетней дочерью. Между данной женщиной и женой фигуранта произошел конфликт на почве ревности.

В ходе ссоры мужчина выстрелил в голову любовнице из травматического пистолета. В это время его супруга задушила дочь потерпевшей подушкой, чтобы девочка не смогла сообщить о случившемся в полицию.

Преступники думали, что женщина скончалась, поэтому закопали ее тело и труп ее дочери в яме. Впоследствии экспертиза установила, что смерть настала из-за перекрытия дыхательных путей землей.

Дело по существу рассмотрит Московский областной суд. Соучастница преступления — жена обвиняемого — находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье накрыли подпольный цех по производству рыбной продукции.