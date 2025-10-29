Пытался зарезать мусульманку: в Саратове отправили в СИЗО подростка за попытку убийства

Суд отправил под арест 17-летнего юношу, который ударил ножом в спину женщину в центре Саратова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемый в самом центре Саратова на улице нанес удар ножом в спину 35-летней женщине. Это произошло на улице, инцидент случился 25 октября. Полиции удалось задержать нападавшего, а пострадавшая была госпитализирована. Правоохранители считают, что преступление было совершено по мотивам религиозной ненависти, так как раненая была мусульманкой. Она была одета в традиционную для женщин этой религии одежду.

«17-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в Следкоме.

Ранее сообщалось, что на Камчатке суд вынес приговор местной жительнице, которая вновь была поймана за рулем в нетрезвом состоянии. У нее уже во второй раз конфисковали автомобиль, а вдобавок дали год лишения свободы условно. Ей также вынесли трехлетний запрет на управление транспортными средствами.