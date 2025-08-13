Пытавшийся задавить людей грузовиком в Новосибирске водитель скрылся в Казахстане

Мужчина, который за рулем грузового автомобиля дважды протаранил толпу людей в Новосибирске, успел выехать за рубеж до своего задержания. Об этом сообщил портал «Регнум».

В Новосибирске мужчина за рулем грузового автомобиля Howo дважды попытался наехать на группу людей. Вслед за этим он протаранил вход в заведение и скрылся с места происшествия. Люди успели разбежаться, поэтому все они получили только легкие травмы, никто из них не попал в больницу. После этого правоохранители возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что злоумышленник успел покинуть Россию, он выехал в Казахстан. Суд уже вынес свое постановление о заочном аресте, полиция объявила подозреваемого в международный розыск.

Ранее сообщалось о ДТП в Москве. Там такси врезалось в автобус после того, как его водитель скончался за рулем. Автобус не пострадал, а пассажиры не получили травм. Причины смерти водителя пока неизвестны.