Рабочий обнаружил тело женщины у железнодорожных путей в Восточном Гарлеме
NYP: второе обнаженное тело девушки найдено в спортивной сумке в Нью-Йорке
В Нью-Йорке при странных обстоятельствах обнаружено тело молодой женщины. Рабочий нашел обнаженное тело в брошенной спортивной сумке у железнодорожных путей в Восточном Гарлеме, на пересечении 125-й улицы и Парк-авеню, сообщило издание The New York Post (NYP).
Местные жители отмечают, что район пришел в упадок и требует усиления полицейского присутствия.
«Это уже второй раз, когда они находят там мертвое тело», — сообщил Смоки Родригес, работник санитарной службы района.
Эта находка мгновенно породила среди жителей слухи о возможном появлении в городе серийного преступника.
25-летний Родригес уточнил, что это место обычно заполнено бездомными и используется как несанкционированная свалка, поэтому полиция и обычные горожане здесь появляются редко. Жертву предварительно идентифицировали как белую женщину около 20 лет. Ее тело находилось внутри черного мешка для мусора, который был спрятан в спортивную сумку и перетянут шнурком.
Видимых травм на теле не обнаружено, причина смерти устанавливается. Работница соседнего бара сообщила, что полиция активно работает на месте.
«Конечно, мы в шоке, — сказала она. — Здесь много сумасшедших людей, которые приходят сюда и просят у клиентов денег. Они должны очистить территорию», — заявила она.
