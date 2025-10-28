Рабочий обнаружил тело женщины у железнодорожных путей в Восточном Гарлеме

В Нью-Йорке при странных обстоятельствах обнаружено тело молодой женщины. Рабочий нашел обнаженное тело в брошенной спортивной сумке у железнодорожных путей в Восточном Гарлеме, на пересечении 125-й улицы и Парк-авеню, сообщило издание The New York Post (NYP).

Местные жители отмечают, что район пришел в упадок и требует усиления полицейского присутствия.

«Это уже второй раз, когда они находят там мертвое тело», — сообщил Смоки Родригес, работник санитарной службы района.

Эта находка мгновенно породила среди жителей слухи о возможном появлении в городе серийного преступника.

25-летний Родригес уточнил, что это место обычно заполнено бездомными и используется как несанкционированная свалка, поэтому полиция и обычные горожане здесь появляются редко. Жертву предварительно идентифицировали как белую женщину около 20 лет. Ее тело находилось внутри черного мешка для мусора, который был спрятан в спортивную сумку и перетянут шнурком.

Видимых травм на теле не обнаружено, причина смерти устанавливается. Работница соседнего бара сообщила, что полиция активно работает на месте.

«Конечно, мы в шоке, — сказала она. — Здесь много сумасшедших людей, которые приходят сюда и просят у клиентов денег. Они должны очистить территорию», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в квартире пермского каннибала Малышева нашли тело мужчины.