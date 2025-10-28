Квартира, где жарили человечину: что нашли дома у маньяка Малышева после освобождения

В квартире, где проживал осужденный за каннибализм маньяк Михаил Малышев, обнаружено тело мужчины. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.

Тело мужчины без признаков насилия обнаружили в квартире на улице Маршала Рыбалко в Перми, где после освобождения из колонии проживал печально известный преступник Михаил Малышев. По предварительной информации, погибший был соседом и приходил к Малышеву для совместного распития спиртного.

Михаил Малышев получил широкую известность в конце 1990-х годов за серию жестоких убийств, сопровождавшихся каннибализмом. Суд установил, что он не только лишал людей жизни, но и использовал мягкие ткани жертв для приготовления пищи. После отбытия 23-летнего срока маньяк вышел на свободу в конце 2022 года и, к ужасу общественности, вернулся в ту самую квартиру, где совершал свои преступления.

