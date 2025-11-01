Рабочий спалил две квартиры, разведя мангал в доме на этаже ремонта в Петербурге

В Санкт-Петербурге рабочий, занимавшийся отделкой в элитном жилом комплексе, устроил пожар, решив приготовить шашлык прямо внутри здания. В результате возгорания полностью выгорели две квартиры, одна из которых принадлежит известному блогеру Дмитрию Гордею.

Инцидент, как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке», мог привести к более масштабной трагедии, однако оперативные действия пожарных позволили локализовать и ликвидировать пламя. Подразделения МЧС, прибывшие на вызов, не допустили распространения огня на другие этажи и помещения.

По предварительным данным, строитель нарушил все правила противопожарной безопасности, разведя открытый огонь в жилом помещении. Причина и точный ущерб устанавливаются. Для владельцев пострадавших апартаментов, включая популярного видеоблогера, инцидент обернулся значительными материальными потерями.

