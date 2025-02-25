Работник банка заговорил с клиенткой на чеченском и убедил ее отказаться от перевода мошенникам

Сотрудник Т-банка сумел по телефону убедить клиентку не выполнять требование мошенников после того, как заговорил с ней на родном языке. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Жительнице Чечни позвонил мошенник и убедил ее совершить перевод. Та начала звонить в Т-банк и пытаться перевести деньги. Средства спас работник банка, который заговорил на чеченском с жертвой афериста и убедил ее в том, что этого делать не стоит. Таким образом он спас клиентке 90 тыс. руб.

Специалисты банка утверждают, что ими ежемесячно проводится порядка 100 тыс. разговоров с целью избавить собственных клиентов от влияния мошенников.

«В 97% случаев удается остановить человека по телефону, но если этого недостаточно, к нему даже может выехать специальная психологическая «группа быстрого реагирования», которая разбирается в ситуации на месте и объясняет, как именно его обманывают», — указал микроблог.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье появились мошенники, которые следят за курьерами и воруют заказы. Похитители следуют за нагруженными пакетами курьерами, после чего заходят вслед за ними в подъезд и крадут ценности в том случае, если заказ оставляется перед дверью квартиры.