Работник бара в Уфе пострадал от мощной струи пива и уволился

В процессе открытия он приложил избыточное усилие к клапану, что вызвало сильный выброс пива, ударившего его в лицо и вызвавшего перелом носа.

После происшествия официант уволился и обратился в судебные органы с иском к своему бывшему работодателю, оценив моральный ущерб в 1,5 млн руб. Суд рассмотрел дело и частично удовлетворил требования истца, назначив компенсацию в размере 150 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Россия сократила вчетверо ввоз «недружественного» пива из ЕС.