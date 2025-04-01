Работник бара в Уфе пострадал от мощной струи пива и уволился
«Двач»: официант в Уфе сломал нос из-за струи пива и потребовал компенсацию
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Мощная струя пива нанесла травму носа жителю России. Пострадавшим оказался работник бара из Уфы, которому поручили принести и открыть бочонок пива объемом 30 литров, сообщил телеграм-канал «Двач».
В процессе открытия он приложил избыточное усилие к клапану, что вызвало сильный выброс пива, ударившего его в лицо и вызвавшего перелом носа.
После происшествия официант уволился и обратился в судебные органы с иском к своему бывшему работодателю, оценив моральный ущерб в 1,5 млн руб. Суд рассмотрел дело и частично удовлетворил требования истца, назначив компенсацию в размере 150 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что Россия сократила вчетверо ввоз «недружественного» пива из ЕС.