Работнику магазина «Пятерочка» пришлось выйти на работу с колотой раной в брюшной полости, поскольку он боялся потерять заработную плату и получить дисциплинарное взыскание. Жителю Владикавказа ножевое ранение нанесла жена во время утреннего конфликта, сообщил телеграм-канал Mash.

Вместо вызова скорой помощи он самостоятельно обработал рану, наложил повязку и, несмотря на кровотечение, отправился на работу.

В торговом зале его состояние ухудшилось, он потерял сознание и был срочно госпитализирован в отделение интенсивной терапии. В настоящее время обстоятельства произошедшего расследуются правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что ВС России отбили популярную у ВСУ «Пятерочку» в Судже.