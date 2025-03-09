Вооружённые силы Российской Федерации вытеснили украинские подразделения из разграбленного магазина «Пятёрочка» в городе Суджа, расположенном в Курской области. Об этом стало известно из сообщения военного корреспондента Юрия Котёнка в его Telegram-канале.

В качестве доказательства он опубликовал фотографию, назвав этот магазин «местом паломничества» для украинских военных.

По словам журналиста, позиции Вооруженных сил Украины в Курской области с каждым днем становятся все меньше.

«Та самая „Пятерочка“ в Судже, ставшая местом паломничества одичалых <…> (украинцев — испр.) и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника», — написал Котенок.

По информации, полученной от источников на вражеских каналах, за последние 24 часа в Курской области потери ВСУ составили примерно тысячу человек и несколько десятков единиц бронетехники, включая танки, сообщил Юрий Котенок.

Напомним, 8 марта, в Судже группа из 100 российских военнослужащих совершила нападение на позиции ВСУ. Они проникли в тыл противника по газопроводу «Уренгой-Помары-Ужгород», который Киев прекратил использовать для поставок газа в ЕС 1 января 2025 года.

Перед этим российские штурмовые группы в течение нескольких дней проводили подготовку к этой операции. Они использовали управляемые авиационные бомбы (ФАБ с управляемым планирующим комплектом) для уничтожения позиций противника.