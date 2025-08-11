Работника челябинской таможни обвинили в коррупции и взяли под стражу

Сотрудник челябинской таможни получил взятку и не стал проводить проверку груза, который ввозился в РФ. За это его арестовали, об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Старший инспектор отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Челябинской области 7 августа не стал проверять груз, который пересекал границу России. Ввозимый товар находился под карантином, и нес высокий фитосанитарный риск. Это обнаружили сотрудники Федеральной службы безопасности, они заподозрили, что таможенник получил деньги за свои действия. После этого Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело, а нарушителя взяли под стражу на два месяца, такое решение вынес Троицкий городской суд.

