Работника салона сотовой связи задержали за передачу личных данных певца SHAMAN

В Ленинградской области был задержан 20-летний парень. Он передавал персональные данные абонентов посторонним лицам. Среди тех, чьи права он нарушил, есть и Ярослав Дронов, более известный по сценическому псевдониму SHAMAN. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное сотрудниками правоохранительных органов. По их утверждению, 20-летний житель Пушкина Ленинградской области в январе текущего года скачал данные певца и передал их другому человеку. Он воспользовался тем, что работал в салоне связи и имел доступ к базе данных абонентов.

«Установлено, что подозреваемый в отсутствие соответствующего заявления от абонента оператора связи Ярослава Юрьевича Дронова, используя свое служебное положение, скачал его данные и передал их постороннему лицу», — указали журналистам.

Через несколько дней юноша повторил свой поступок, он скачал и отдал посторонним личные данные еще одной абонентки. За это в его отношении возбудили уголовное дело по двум эпизодам. После задержания парня отпустили под подписку о невыезде.

Ранее эксперт по организации свадеб предположил, сколько средств SHAMAN может потратить на праздничную церемонию бракосочетания со своей возлюбленной Екатериной Мизулиной. Была рассчитана и минимальная и оптимальная сумма для проведения свадьбы двух знаменитостей.