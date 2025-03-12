Названа сумма, которую может потратить SHAMAN на свадьбу с Екатериной Мизулиной

Организатор свадеб Наталья Волкова предположила, что певец SHAMAN на свадьбу с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной потратит около 20 млн руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

По мнению эксперта, минимальная сумма может достигнуть 15 млн руб. Наталья Волкова уточнила, что прогноз сделан, исходя из предположения, что влюбленные не захотят приглашать большое количество гостей.

Организатор свадеб Волкова считает, что свадебное платье обойдется примерно в 300 тыс. руб. Эксперт напомнила, что для популярных артистов многие позиции выходят по бартеру. Собственники агентств готовы предоставлять услуги бесплатно с условием, что звезда будет рассказывать о них в преддверии праздничного торжества. По мнению эксперта, платить все равно придется за аренду площадки, оборудования, автомобиля и угощения для гостей.

Эксперт считает, что SHAMAN и Екатерина Мизулина в качестве развлечения для гостей выберут концертную программу. Сейчас многие русские свадебные традиции уже теряют свою актуальность.

«Сейчас старые свадебные традиции с караваем уже неактуальны. Даже если от них не отказываются, то перерабатывают. Если мы говорим про свадьбу обеспеченных людей, у них в тренде концертная программа. Оставляют букет и первый танец. Предпочитают в основном живую музыку», — рассказала организатор свадеб Наталья Волкова.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, официально подтвердил, что с Екатериной Мизулиной его связывают романтические отношения.

Ранее астропсихолог Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие трудности могут ожидать Екатерину и Ярослава.