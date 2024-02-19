Работники «Мособлпожспаса» оказали помощь женщине, попавшей в ДТП на трассе «Дон»

ДТП с участием иномарки и «Лады» произошло на трассе «Дон» в Подмосковье, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Работники ведомства оперативно прибыли на место и оказали помощь 58-летней пассажирке, которая в результате аварии оказалась зажата искореженными конструкциями салона.

Как рассказал старший смены спасателей Михаил Смирнов, женщину деблокировали из смятого авто и зафиксировали на жестких носилках. Пострадавшую госпитализировали с переломом левой голени и черепно-мозговой травмой.

«Остальным участникам дорожного происшествия спасатели оказали психологическую помощь», — рассказал Михаил Смирнов.

Ранее работники «Мособлпожспаса» вытащили застрявший в снегу автомобиль скорой помощи.