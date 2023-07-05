Работники «Мособлпожспаса» спасли 16-летнюю пассажирку автомобиля, влетевшего в столб
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 230-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли шестнадцатилетней пассажирке легковой машины, протаранившей опору освещения в подмосковных Луховицах.
Как рассказал начальник части Сергей Желонкин, слова которого приводит пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас», о происшествии в Систему-112 сообщили очевидцы. Они рассказали, что автомобиль въехал в электрический столб на автодороге Белоомут — Гидроузелавтомобиль.
Спасатели оперативно прибыли на место ДТП. Они отключили аккумулятор автомобиля и аккуратно извлекли несовершеннолетнюю из салона. Девушку с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму доставили в больницу.
Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли мужчине выбраться из автомобиля, который перевернулся в результате ДТП на автодороге Озеры — Зарайск.