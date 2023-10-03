Работники «Мособлпожспаса» спасли пострадавших в ДТП водителя грузовика и пассажира такси

Сразу два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими произошли сегодня на федеральной трассе «Волга» в Богородском округе Подмосковья.

На сорок седьмом километре автодороги фура столкнулась с легковым такси, а на пятидесятом километре столкнулись два большегруза, сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».

В обоих случаях подмосковные спасатели деблокировали пострадавших с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Рработники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь водителю грузовика, который в результате аварии оказался заблокирован в искореженной кабине, а также пассажиру такси, который остался в поврежденном салоне.

Всех пострадавших зафиксировали на носилках и транспортировали в автомобили скорой медицинской помощи.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли мужчину, которого засыпало грунтом во время прокладки ливневой канализации в Солнечногорске.