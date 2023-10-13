Работники «Мособлпожспаса» спасли пострадавшую в ДТП с грузовиком в Богородском округе

Работники 259-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь женщине, которая оказалась заблокирована на пассажирском сиденье в автомобиле в результате ДТП, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла сегодня утром на пятьдесят пятом километре трассы «Волга» в Богородском округе. В районе поселка Красный электрик столкнулись грузовик и легковушка, которые ехали в попутном направлении.

Спасатели оперативно прибыли на место и деблокировали пострадавшую при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Женщине наложили шейный воротник, зафиксировали ее на жестких носилках и передали медикам скорой помощи.

Как уточнил старший смены Сергей Темнюк, в данном ДТП также пострадал водитель легкового автомобиля. Из машины ему помогли выбраться сотрудники полиции еще до приезда спасателей. Обоих пострадавших доставили в Ногинскую ЦРБ. Водителю большегруза медицинская помощь не потребовалась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии пассажира такси.