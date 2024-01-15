Тела двух человек обнаружили при тушении пожара в садовом доме в Домодедово

Деревянный дом вспыхнул в садовом товариществе «Матвеевка» в городском округе Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Пожар произошел накануне рано утром. Огонь распространился на площади сто квадратных метров. На локализацию ушло около двух часов.

К тушению привлекали тридцать спасателей и девять единиц техники. Во время ликвидации последствий возгорания были обнаружены тела двух человек.

Пожар тушили почти восемь часов. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что в Московской области сгорел цех по производству полимерной продукции.