Тела двух человек обнаружили при тушении пожара в садовом доме в Домодедово
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
Деревянный дом вспыхнул в садовом товариществе «Матвеевка» в городском округе Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Пожар произошел накануне рано утром. Огонь распространился на площади сто квадратных метров. На локализацию ушло около двух часов.
К тушению привлекали тридцать спасателей и девять единиц техники. Во время ликвидации последствий возгорания были обнаружены тела двух человек.
Пожар тушили почти восемь часов. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сообщалось, что в Московской области сгорел цех по производству полимерной продукции.