Работники следственных изоляторов и тюрем Подмосковья отметят профессиональный праздник

Сотрудники уголовно-исполнительной системы в пятницу, 31 октября, отметят свой профессиональный праздник — День работников следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.

Следственный изолятор образовали 31 октября 1963 года, в 2025 году личный состав и ветераны учреждений уголовно-исполнительной системы отмечают 62-ю годовщину. ГУФСИН России по Подмосковью является единственным территориальным органом УИС России, в составе которого 10 следственных изоляторов и два участка, функционирующих в режиме СИЗО. Службу в следственных изоляторах несут сотрудники охраны, оперативных, воспитательных служб, юристы, психологи, медицинские работники.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.