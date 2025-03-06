Работники завода Toyota в Японии пострадали от взрыва на предприятии

На японском заводе Chuo Spring, который принадлежит концерну Toyota Motor, прогремел взрыв. В итоге один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По предварительным итогам расследования, причиной взрыва, который прогремел на предприятии Chuo Spring, расположенном в Японии в префектуре Айти, стала неисправность пылесборника в одном из заводских цехов. По итогам ЧП погиб один из рабочих, еще двое были ранены. Этот завод выпускает запчасти для автомобилей.

Это не первый подобный инцидент на предприятии. Примерно полтора года назад уже сообщалось о точно таком же чрезвычайном происшествии. Тогда взрыв произошел в том же самом здании, при этом пострадали два человека.

Ранее сообщалось о серии взрывов на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Они стали следствием атаки со стороны украинской армии при помощи беспилотников. По словам местных жителей, они слышали от трех до пяти громких хлопков, после которых в небе появились яркие вспышки.