Работу взрывчатки, убившей Татарского, установили по частям устройства

Следственная группа выяснила, каким образом была активирована взрывчатка, приведшая к гибели военного корреспондента Владлена Татарского, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».

«Сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — отметил он.

Бастрыкин также отметил, что на основании изъятых видеоматериалов удалось восстановить маршрут движения Дарьи Треповой, осужденной за теракт в кафе в Петербурге, где и произошел инцидент.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, когда сработала бомба, замаскированная в статуэтке, еще более 50 человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что террористку Трепову* экстренно доставили в тюремную больницу, причиной для госпитализации стала сильная депрессия и раскол личности осужденной.

*внесена в список террористов и экстремистов.