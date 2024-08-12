Террористку Трепову экстренно доставили в тюремную больницу

Террористку Дарью Трепову*, осужденную за покушение на Владлена Татарского, экстренно госпитализировали в мордовскую тюремную больницу. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил телеграм-канал Mash .

Как сообщает издание, причиной для госпитализации стала сильная депрессия и раскол личности осужденной. В данный момент муж террористки пытается связаться с сотрудниками колонии для выяснения обстоятельств.

Известно, что в начале прошлой недели женщину перевели в ИК-2 вблизи поселка Явас. К концу недели состояние заключенной ухудшилось, поэтому ее направили в лечебное исправительное учреждение №3.

Трепова* устроила теракт в апреле 2023 года в Санкт-Петербурге на Университетской набережной. От ее действий пострадали 40 человек, погиб военкор Владлен Татарский. Трепова* осуждена на 27 лет колонии.

Ранее сообщалось о том, что в Красногорске прошли учения по предотвращению теракта.

*внесена в список террористов и экстремистов.