Работы по ликвидации борщевика вдоль дорог начались в Подмосковье

В Подмосковье приступили к ликвидации борщевика вдоль дорог, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники уже устранили около 500 гектаров опасного растения. Работы проходят в два этапа: химическая обработка и механический ручной окос, напомнили в ведомстве.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, помимо ликвидации борщевика дорожники проводят и другие работы, в том числе убирают мусор в полосах отвода и восстанавливают разметку.

«Уже обновили больше 5,6 тысячи километров линейной разметки на региональных и муниципальных дорогах и разметку порядка 5,7 тысячи пешеходных переходов», — подчеркнул глава областного Минтранса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье запустят комплекс по переработке полимерной упаковки.