Работы по обновлению разметки на федеральных дорогах Подмосковья завершат к лету

На федеральных трассах Подмосковья идут работы по обновлению разметки, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В первую очередь специалисты обновят разметку на участках с высокой интенсивностью движения. Именно там наблюдается повышенный износ, уточнили в ведомстве.

Работы продлятся до лета. После этого специалисты приступят к нанесению горизонтальной разметки на всей сети федеральных дорог.

Автомобилистам напомнили, что при подъезде к местам проведения работ нужно снижать скорость и быть очень внимательными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работах по содержанию дорог региона после зимы.