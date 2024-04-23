Работы по обновлению разметки на федеральных дорогах Подмосковья завершат к лету
Фото: [ФКУ «Центравтомагистраль»]
На федеральных трассах Подмосковья идут работы по обновлению разметки, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
В первую очередь специалисты обновят разметку на участках с высокой интенсивностью движения. Именно там наблюдается повышенный износ, уточнили в ведомстве.
Работы продлятся до лета. После этого специалисты приступят к нанесению горизонтальной разметки на всей сети федеральных дорог.
Автомобилистам напомнили, что при подъезде к местам проведения работ нужно снижать скорость и быть очень внимательными.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работах по содержанию дорог региона после зимы.