Попытка ВСУ установить флаг в Купянске провалилась — все дроны с украинской символикой были сбиты российскими военными во время проведения спецоперации. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Командование ВСУ отправило в Купянск несколько диверсионных групп для проведения медийной акции. Главной задачей диверсантов была демонстративная установка украинского флага на позициях, которые уже контролируются российскими подразделениями. Для доставки символики решено было задействовать беспилотники.

Однако планы противника были сорваны. Расчеты систем ПВО и радиоэлектронной борьбы оперативно выявили угрозу и ликвидировали ее. Каждый из беспилотников, пытавшихся доставить флаги, был перехвачен и уничтожен.

Эта неудачная акция произошла на фоне успешного продвижения российских сил в городе. Северная часть Купянска уже полностью зачищена, а центральные районы находятся под надежным контролем ВС РФ. До этого в ходе операции «Купянский крюк» украинская сторона понесла значительные потери, которые оцениваются примерно в 250 военнослужащих.

