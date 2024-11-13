Радикалы Газы опубликовали видеообращение взятого в заложники россиянина

По утверждению россиянина, он находится в тяжелом положении из-за отсутствия воды, еды и электроэнергии. Вдобавок его жизни постоянно угрожают удары по анклаву. По данным Труфанова, израильские обстрелы уже унесли больше жизней заложников, чем их было освобождено.

«Боевые действия в Газе, которые проводятся под предлогом освобождения заложников, не приводят к желаемому результат», — указал он.

Молодой человек также выразил опасения, что после вторжения израильтян в Газу о заложниках постепенно стали забывать, а после начала боевых действий между Израилем и Ираном и вовсе перестанут вспоминать.

Ранее президент США Байден попытался отшутиться, когда его спросили журналисты о возможности достичь соглашения об освобождении заложников, которых захватило движение ХАМАС. При этом он утверждает, что помощь со стороны США в этом направлении остается неизменной и твердой.