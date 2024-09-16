Радиоактивные часы нашли в чемодане у пассажира Шереметьево

Система радиационного контроля сработала в тот момент, когда через «зеленый» коридор аэропорта проходил гражданин Китая. Портативный радиометр-спектрометр показал, что уровень излучения в шестнадцать раз превышает допустимую норму.

Иностранец рассказал, что купил часы для личного использования. Однако опасный предмет был изъят, его направят на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково пресекли контрабанду сигарет.