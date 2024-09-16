Радиоактивные часы нашли в чемодане у пассажира Шереметьево
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Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили в багаже у пассажира радиоактивные часы, передает пресс-служба ФТС России.
Система радиационного контроля сработала в тот момент, когда через «зеленый» коридор аэропорта проходил гражданин Китая. Портативный радиометр-спектрометр показал, что уровень излучения в шестнадцать раз превышает допустимую норму.
Иностранец рассказал, что купил часы для личного использования. Однако опасный предмет был изъят, его направят на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково пресекли контрабанду сигарет.