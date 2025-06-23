Загадочные сигналы: «Радиостанция Судного дня» передала новые слова

Легендарная УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вновь привлекла внимание необычной трансляцией. В списке оказались как знакомые, так и запутанные слова.

По данным канала «УВБ-76 логи», прозвучали четыре загадочных слова: «клинок», «мысовьюк», «бобина» и «панировка». Эти сообщения были зафиксированы наблюдателями вскоре после удара Ирана по американской базе в Сирии.

При этом 16 июня станция уже передавала два слова, продолжив многолетнюю традицию кратких и непонятных сообщений. Роскомнадзор в этом месяце впервые официально отреагировал на запросы о деятельности УВБ-76.

Ранее сообщалось, что такое загадочная «радиостанция Судного дня» УВБ-76, и почему транслирует странные сигналы.