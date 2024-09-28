В публикации военкоры пишут, что украинский боец с мечом «бродил по русской земле». На видео попало, как мужчина грозно передвигался с длинным клинком по улицам населенного пункта в Курской области, а затем спрятался в строении. Именно в это здание вскоре прилетел снаряд. Последнее, что записали камеры: летящие осколки, конструкции и столп черного дыма.

Как отмечают очевидно военкоры, выжить после такого мечнику из рядов ВСУ не удалось.

Напомним, что группировка «Север» ВС РФ успешно отразила атаку ВСУ в Любимовке в Курской области.

Ранее МО России также сообщило, что за сутки ВСУ потеряли почти 2000 бойцов.