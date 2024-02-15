Ракетная атака ВСУ на Белгород: что известно к этому моменту

По информации Минобороны, удар наносился РСЗО RM-70 Vampire чешского производства. 14 ракет были уничтожены силами ПВО.

По данным Минздрава, в результате обстрела погибли шесть человек, среди них один ребенок. Еще 17 белгородцев получили ранения различной степени тяжести. Минздрав направил в областной центр федеральных медицинских специалистов.

Самый сильный удар пришелся по первому этажу торгового центра на улице Плеханова. Также повреждены семь частных домовладений, пять многоквартирных домов, магазин и промышленное предприятие.

В МИД РФ заявили, что это чудовищное преступление должно быть расследовано международными органами, а совершившие его лица — понести суровое наказание. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что этот акт терроризма будет вынесет на рассмотрение Совбеза ООН.

ВСУ регулярно наносят удары по гражданским объектам в Белгородской области, расположенной на границе с Украиной. Особенно страшные удары последовали 29 и 30 декабря, когда погибло 25 человек.