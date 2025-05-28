Ракетный комплекс «Орешник» разместят в Белоруссии еще до конца 2025 года

Ракетный комплекс «Орешник» в Республике Беларусь разместят еще до конца текущего 2025 года. Такое заявление сделал Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности. Его слова привел ТАСС.

По утверждению главы белорусского Совбеза, все вопросы, связанные с размещением «Орешника» в стране, уже отработаны. Определено, где он будет находиться, теперь вся подготовка по его развертыванию идет по утвержденному плану. По его словам, за рубежом считают, что такого развертывания не произойдет.

«Пусть думают, что его не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует», — указал Вольфович.

Он добавил, что самое главное в этом вопросе — уверенность в обеспечении защиты двух союзных народов, россиян и белорусов.

Ранее западная пресса заявила, что новые испытания ракет «Орешник» в России стали неким сигналом для Украины и США. Америке таким образом дают понять, что она не сможет конкурировать с РФ в сфере новейших военных разработок. Киеву же намекают запусками, что ей стоит садиться за стол переговоров, иначе на украинской территории могут быть произведены опустошительные разрушения.