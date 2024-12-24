Ракетный крейсер ВМС США пытался сбить истребитель над Красным морем

Американский ракетный крейсер USS Gettysburg запустил ракету в самолет F/A-18 Super Hornet и едва его не сбил. Об этом сообщает канал Fox News.

Ракетный крейсер ошибочно выпустил ракеты, пытаясь сбить американский истребитель. Пилотам самолета пришлось маневрировать в воздухе, чтобы не попасть под прицельный огонь. Удара и трагедии смогли избежать, однако экипаж воздушного судна F/A-18 Super Hornet возмутились произошедшем. Канал отмечает, что пилоты пожалуются на уровень безопасности и халатную работу на крейсере.

В ВС США добавили, что инцидент с дружественным огнем случился во время авиаударов по объектам хуситов на текущей неделе. Ситуация не первая. Ранее крейсер USS Gettysburg также по ошибке открыл огонь и сбил истребитель той же модели. Тогда оба пилоты получили травмы, но их удалось спасти. У боевых группировок своя версия, согласно которой хуситы сами атаковали американскую авиацию.

22 декабря сообщалось, что ракетный крейсер США ошибочно сбил истребитель над Красным море.