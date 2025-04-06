Ракетный обстрел Киева вызвал масштабные пожары
RusVesna: после массированного ракетного удара в Киеве начались пожары
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В Киеве зафиксирован мощный ракетный обстрел, осуществленный российскими войсками, в результате которого возгорания произошли в нескольких районах города, включая Дарницкий, Оболонский и Соломенский.
Как сообщил телеграм-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna), для ликвидации пожаров было задействовано 128 специалистов пожарной службы и 27 единиц специализированной техники.
Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует о том, что целями удара стали промышленные постройки и складские помещения.
Ранее сообщалось, что в Киеве три раза за ночь сообщили о взрывах, пожарах и работе ПВО.