Ракетный обстрел Киева вызвал масштабные пожары

В Киеве зафиксирован мощный ракетный обстрел, осуществленный российскими войсками, в результате которого возгорания произошли в нескольких районах города, включая Дарницкий, Оболонский и Соломенский.

Как сообщил телеграм-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna), для ликвидации пожаров было задействовано 128 специалистов пожарной службы и 27 единиц специализированной техники.

Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям информирует о том, что целями удара стали промышленные постройки и складские помещения.

Ранее сообщалось, что в Киеве три раза за ночь сообщили о взрывах, пожарах и работе ПВО.