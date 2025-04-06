Системы ПВО Киева сработали трижды за ночь: гремят взрывы

В Киеве системы ПВО активировались в третий раз за ночь. Взрывы были слышны в столице, об этом проинформировали в пресс-службе городской администрации через телеграм-канал. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

В Дарницком и Оболонском районах вспыхнули пожары. На место происшествия выехали спасательные бригады, сообщил городской глава Виталий Кличко.

Первое уведомление о работе противовоздушной обороны поступило в 2:13 мск, следующее — в 3:48 мск, а последнее — в 5:01 мск. Граждан настоятельно просили оставаться в убежищах до отмены сигнала воздушной тревоги, который был объявлен в 1:56 мск.

Российское Министерство обороны заявляет, что целями ударов являются военные объекты Украины и относящаяся к ним инфраструктура.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на воскресенье, 6 марта, осуществляют очередные атаки на Ростовскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов.