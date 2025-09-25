Ракетный удар по Белой Березке: в Брянской области пострадали мирные жители после атаки с украинской стороны

Поселок Белая Березка в Брянской области подвергся массированному обстрелу ВСУ. По данным властей есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе и один ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.

Поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области оказался под массированным ракетным ударом. По информации губернатора Александра Богомаза, атака была проведена с применением систем залпового огня «Град». В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе один ребенок. Всех пострадавших оперативно доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Обстрел привел к значительным разрушениям. Огонь повредил жилые дома и объекты инфраструктуры, на месте попаданий снарядов возникли пожары. Силы экстренных служб оперативно приступили к ликвидации возгораний и оценке масштабов разрушений. Точное количество поврежденных зданий уточняется.

