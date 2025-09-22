Удар ВСУ по дому культуры в селе Казачья Локня Курской области являлся целенаправленными и преследовали конкретную цель. Таким мнением с РИА Новости поделился фронтовой священник Александр Зинченко.

По его словам, основной задачей обстрела являлось уничтожение следов пребывания представителей стран НАТО в этом районе. Удары могли быть направлены на сокрытие доказательств присутствия иностранных наемников и их вооружения на территории области.

Священнослужитель подчеркнул, что после обстрела вокруг здания дома культуры были обнаружены многочисленные ямы с снарядами производства стран НАТО. Среди обнаруженных боеприпасов находились изделия американского и европейского происхождения.

ВСУ регулярно атакуют гражданские объекты на территории России. Так, например, вечером 21 сентября, украинские боевики нанесли удар по крымскому поселку Форос, в результате которого погибли люди и пострадали более 10 человек.

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло, сколько украинских БПЛА за ночь сбили силы противовоздушной обороны (ПВО).