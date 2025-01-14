Ракеты Северной Кореи пролетели 250 километров и упали в Японском море
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Северная Корея запустила в сторону Японского моря несколько баллистических ракет малой дальности.
Об этом со ссылкой на объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) сообщает РИА Новости.
Пролетев около 250 километров, ракеты КНДР упали в Японском море.
В Южной Корее запуск ракет со стороны КНДР оценили как провокацию, угрожающую миру на Корейском полуострове.
Подготовку Северной Кореи к пуску баллистических ракет своевременно засекли южнокорейские и американские военные.
Южная Корея и США готовы дать ответ на любые провокации КНДР, отметили в ОКНШ.
Ранее сообщалось о том, что во Франции раскрыли цель распространения фейков о «тысячах солдат КНДР».