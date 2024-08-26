Ранее судимая женщина пыталась украсть несколько дезодорантов из магазина в Подмосковье
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В Подмосковье задержали 38-летнюю местную жительницу, которая украла из магазина несколько дезодорантов, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Гражданка сложила товар в сумку и спешно направилась к центральному выходу, минуя кассовую зону. Это заметили сотрудники торговой точки, они и нажали кнопку тревожной сигнализации.
Росгвардейцы задержали злоумышленницу и доставили в полицию. Выяснилось, что женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление.
Ранее росгвардейцы задержали женщину, которая украла из торгового центра в Подмосковье краску на семь тысяч рублей.