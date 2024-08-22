В Подмосковье задержали женщину, укравшую из ТЦ краску на семь тысяч рублей

В Люберцах задержали местную жительницу, которая пыталась украсть из торгового центра строительную краску общей стоимостью свыше семи тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области, все произошло в гипермаркете на Новорязанском шоссе. Действия злоумышленницы заметил охранник торговой точки, он и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Женщину задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что тринадцать лет назад она уже была судима за аналогичное преступление.

Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске.