В Подмосковье задержали женщину, укравшую из ТЦ краску на семь тысяч рублей
Фото: [управление Росгвардии по Московской области]
В Люберцах задержали местную жительницу, которая пыталась украсть из торгового центра строительную краску общей стоимостью свыше семи тысяч рублей.
Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области, все произошло в гипермаркете на Новорязанском шоссе. Действия злоумышленницы заметил охранник торговой точки, он и нажал кнопку тревожной сигнализации.
Женщину задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что тринадцать лет назад она уже была судима за аналогичное преступление.
Ранее подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске.