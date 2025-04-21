Ранее судимого мужчину заподозрили в подготовке захвата администрации Волгограда

В Волгоградской области был задержан местный житель, который работал на украинскую спецслужбу. Он передавал на Украину данные, а также готовился произвести захват областной администрации. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального управления Федеральной службы безопасности. Житель Волгоградской области, который уже ранее был судим, установил связь с террористическими организациями на Украине, которые контролируются Главным управлением разведки украинского Минобороны. Он передавал им данные о тех осужденных, которые уже отправились в зону спецоперации.

«Он планировал получить от кураторов с Украины финансовую поддержку, оружие и осуществить захват администрации города Волгограда, но был задержан сотрудниками УФСБ», — указали журналистам.

В задержании также участвовали работники Федеральной службы исполнения наказаний. Против задержанного уже возбуждено уголовное дело.

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