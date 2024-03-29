Ранее судимую жительницу Подмосковья задержали за кражу элитного алкоголя из супермаркета

В Мытищах за два дня задержали двух подозреваемых в кражах из одного и того же супермаркета, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сначала 25-летняя жительница Королева пыталась вынести из магазина две бутылки элитного алкоголя. При этом у девушки уже есть судимость за аналогичное преступление.

Спустя два дня в этом же магазине росгвардейцы задержали жительницу Владимирской области, которая украла целую корзину бытовой химии и товаров для дома.

Злоумышленниц доставили в полицию. По фактам произошедшего проводятся проверки.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали жителя Подмосковья, который находился в федеральном розыске из-за нелегального пересечения государственной границы.