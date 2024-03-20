В Подмосковье задержали мужчину, находящегося в розыске за незаконное пересечение границы
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Подмосковные росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Патрулируя улицы Каширы ночью, сотрудники Росгвардии заметили гражданина, который распивал алкоголь во дворе одного из жилых домов. Нарушитель никак не реагировал на замечания правоохранителей, поэтому его доставили в полицию.
Там выяснилось, что мужчина скрывается от правосудия за незаконное пересечение госграниц России.
Ранее сообщалось, что Росгвардия задержала жителя Подмосковья за кражу более двадцати упаковок сливочного масла из сетевого магазина.